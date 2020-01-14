Режим работы обменных пунктов в Казахстане изменится с 1 февраля

Согласно постановлению Национального банка «О внесении изменений в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК», изменятся режим работы и правила обменных пунктов. Как сообщает «Казинформ» , они будут работать с 9:00 до 20:00 или 22:00, за исключением обменников в аэропортах и на вокзалах, а при обменных операциях на сумму свыше 500 тыс. тенге обязаны записывать данные казахстанцев.

Согласно документу, минимальный размер уставного капитала для обменных пунктов столице, городах республиканского значения, административных центрах областей, городах областного значения – 100 млн тенге; для остальных – 50 млн тенге. В то же время для деятельности по осуществлению обменных операций с наличными обменный пункт должен обеспечить наличие на своих счетах или в кассе денег в тенге или иностранной валюте, а также аффинированного золота в слитках (при наличии) в размере не менее 100% от минимального размера уставного капитала.

Как отметил директор департамент денежного наличного обращения Нацбанка Жомарт Кажмуратов, изначально планировалось установить одинаковый размер уставного капитала в сумме 100 млн тенге для всех небанковских обменных пунктов вне зависимости от местоположения. Но в итоге «сейчас снижен размер уставного капитала для объектов, находящихся в поселках и небольших городах – до 50 млн тенге». Кроме этого, «сдвинуты сроки введения этой нормы».

«Первоначально планировали ввести требование с 1 января 2020 года. В скорректированной версии: для организаций, расположенных в городах республиканского значения, норма вступает в силу с 1 апреля 2020 года. В административных центрах областей и городах областного значения – с 1 июля 2020 года», - пояснил Кажмуратов.

По его словам, обменным пунктам, находящихся в поселках и небольших городах, требуется обеспечить уставной капитал в срок до 1 января 2021 года.

«В-третьих, ранее предусматривалось обязать обменные пункты иметь на счетах дополнительно 20% от суммы уставного капитала. Сейчас достаточно иметь сам уставной капитал, который находится на банковских счетах и/или в кассе (наличие суммы денег), и/или в аффинированном золоте в слитках. Эти меры обеспечат обменные пункты достаточным объемом денежных средств для бесперебойной работы», - добавил он.

Что касается режима работы обменных пунктов, то, по словам Кажмуратова, они «будут работать с 9:00 до 20:00».

«Изменение рабочего графика направлено на повышение уровня безопасности обменных пунктов и их клиентов. Данная мера также поможет исключить факты завышения курса продажи наличной иностранной валюты в вечернее и ночное время и необоснованного возникновения ажиотажа среди населения. Для удобства людей въезжающих/выезжающих в республику, через аэропорты, ж/д вокзалы и автомобильные пункты пропуска через государственную границу режим работы обменных пунктов не будет ограничиваться – обменные пункты будут работать круглосуточно, а в крупных торговых центрах первой категории – до 22:00», - пояснил представитель регулятора, подчеркнув также, что «смена режима работы не ограничивает операций с наличной иностранной валютой, валютным курсам и спрэдам».

Кроме этого, по обменным операциям на сумму, превышающую эквивалент 500 тыс. тенге по курсу обменной операции, в журнале реестров обменников будут фиксироваться данные удостоверения личности клиента. А по обменным операциям на сумму, не превышающую 500 тыс. тенге по курсу, «ничего не изменилось и используется действовавший до внесения изменений порядок фиксации данных.

«Фиксация данных будет проходить по упрощенной форме. В случае если сумма операций до 500 тыс. тенге, то клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность. Это международная практика, которая применяется во многих странах мира. При этом хотел обратить внимание, что этот процесс можно автоматизировать. Сейчас на рынке имеется масса средств считывания информации с чипа электронного удостоверения личности гражданина РК. Это уже на усмотрение самого предпринимателя, стоимость такого оборудования и программного обеспечения варьируется в пределах 10-16 тыс. тенге», - пояснил Кажмуратов.