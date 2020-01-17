Два охранника «Казмедиацентра» наказаны за нападение на журналиста Vласти

За нападение на шефа столичного бюро Vласти Тамару Вааль наказаны два охранника «Казмедиацентра» - один, который скручивал руки журналисту, второй – его непосредственный начальник. Вопросом о наказании полицейского, который также участвовал в инциденте, занимаются в МВД, сообщили в министерстве информации и общественного развития.

В приказе, подписанном генеральным директором «Казмедиацентра» Ляззат Жунусовой, за ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей, выраженного в нарушении этики делового общения, должностных обязанностей и трудовой дисциплины, специалист службы контроля режима Жарас Акишев и главный специалист службы контроля режима Нурлан Садыков наказаны дисциплинарным взысканием в виде выговора.

Что касается сотрудника МВД, который также выкручивал журналисту руки, решение по нему должно быть принято министерством внутренних дел. Соответственно, как подчеркнули в Мининформации, компетенция ответить редакции находится уже в ведении МВД.

Извинения журналисту за инцидент принесли в министерстве информации и общественного развития. Руководство службы центральных коммуникаций, в помещении которого произошли события, так и не связались с редакцией.