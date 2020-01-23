Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit

Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза, подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат парламента, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Sky News.

Отмечается, что палата лордов была вынуждена утвердить этот документ, так как палата общин отвергла все ранее предложенные поправки.

Теперь законопроект должен получить формальное одобрение от королевы Елизаветы II. Ожидается, что это произойдет в четверг, 23 января. 24 января документ должны подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии, а 29 января за него проголосует Европарламент, после чего Лондон и Брюссель обменяются ратификационными документами.

Напомним, что выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 января, но до декабря 2020 года будет идти переходный период, в рамках которого стороны намереваются вести переговоры о дальнейших отношениях.