Реальная доходность пенсионных активов ЕНПФ в 2019 году составила 1,17%

«Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков в 2019 году, составила 6,57%, при инфляции в размере 5,4%. Таким образом, за 2019 год реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 1,17%», - указывается в обзоре Нацбанка за минувший год. Размер инвестиционного дохода с начала года составил 700 млрд. тенге.

На 1 января 2020 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 10 798,3 млрд. тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 7 201,0 млрд. тенге или 66,7%, номинированные в иностранной валюте – 3 597,3 млрд. тенге или 33,3%.

Между тем в декабре прошлого года было инвестировано 91,5 млрд. тенге пенсионных активов: 14,9 млрд. тенге – в государственные ценные бумаги (ГЦБ) Минфина, 8,6 млрд. тенге – в облигации Аграрной кредитной корпорации, 58 млрд. тенге – в облигации ЕБРР, 10 млрд. тенге – в облигации Банка развития Казахстана.