Очередной законопроект, направленный на улучшение бизнес-климата, внесли в мажилис

Правительство Казахстана внесло в мажилис проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата», предусматривающий реформы, направленные на улучшение условий ведения бизнеса.

Как сообщил в четверг в ходе презентации законопроекта вице-министр национальной экономики Жаслан Мадиев, документ предусматривает 197 поправок в 39 нормативных правовых актов, в рамках которых задействовано 8 индикаторов рейтинга Doing Business, а также нормы по исключению барьеров, препятствующих конкуренции, и нормы по повышению эффективности антимонопольного регулирования.

«Всего законопроект предусматривает 17 реформ в рамках рейтинга Doing Business, реализация которых важна в оцениваемый период – до апреля с учетом принятия закона в январе-феврале текущего года. Международные эксперты рекомендуют принимать законодательные инициативы рейтинга Doing Business в декабре-январе ежегодно, в связи с тем, что странам необходимо порядка трех месяцев для имплементации принятых реформ», - пояснил вице-министр.

По его информации, в рамках восьмого пакета поправок предусматривается провести реформы по созданию благоприятных условий для развития бизнеса. В частности, открытие публичного доступа к информации об обременении на недвижимое имущество, а также открытие публичного доступа к информации о правах собственности на недвижимое имущество на юридических лиц.

«Согласно лучшему международному опыту, информация о правах собственности в свободном доступе для всех лиц. Следует отметить, что данная реформа рекомендуется к реализации в Казахстане на протяжении пяти лет. На сегодня предлагается реализовать данную реформу на первоначальном этапе только по юридическим лицам», - добавил Мадиев.

Также планируется отменить обязательность отметки о производственной регистрации сделки купли-продажи на недвижимое имущество.

«В целях реализации механизма электронной регистрации прав предусматривается по аналогии с нотариальными договорами отменить проставление штампа на письменных договорах, не удостоверенных в нотариальном порядке», - объяснил вице-министр, также сообщив, что в будущем регистрация в качестве плательщика по НДС будет осуществляться в течение одного дня только по электронной заявке.

Кроме того, предлагается реализовать реформу обязательного онлайн-открытия текущего счета в банке при электронной государственной регистрации. Вместе с тем БВУ вправе отказать в открытии счета в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Законопроектом также внедряется механизм по разрешению конфликтов среди членов ТОО.

«Партнер, предложивший наибольшую цену между партнерами, которые поровну владеют долями в товариществе, или партнерами с равными долями, которые имеют большинство долей по соотношению с другими партнерами, получает бессрочное право решающего голоса по выходу из безвыходной ситуации по конкретному вопросу», - продолжил рассказывать вице-министр.

Кроме того, внедряется принцип «одного окна» по подключению к электрическим сетям, а подача заявления для этого будет производиться онлайн. Еще документом исключаются процедуры подачи уведомления в управление ГАСК и дорожную полицию о начале строительно-монтажных работ и отменяется комплексная экспертиза для технически несложных объектов и обязательства нанимать технический и авторский надзор.

По вопросу выдачи земельных участков с архитектурно-планировочным заданием, топографией и техническим условиями законопроектом исключаются из обязательной экспертизы низкорисковые строительные объекты.

«Реализация реформы будет осуществляться, исходя из 2-х факторов: этажности (высоты) и категории риска (в том числе строительно-монтажные работы для подключения к электрическим сетям до 200 кВт)», - пояснил Мадиев.

Что касается поправок, направленных на исключение барьеров, препятствующих конкуренции, то в их числе: сокращение оснований государственного участия в предпринимательской деятельности; утверждение правительством перечня видов деятельности, осуществляемых госпредприятиями; введение конкурсного порядка предоставления исключительных прав; утверждение правил доступа к телекоммуникационной инфраструктуре и радиочастотным ресурсам; утверждение правил доступа к оказанию услуг на территории аэропортов, не относящихся к основной аэропортовской деятельности; исключение ограничений на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности для физических лиц и отдельных административных, экономических издержек ведения бизнеса, а также повышение ответственности субъектов рынка за нарушение антимонопольного законодательства.