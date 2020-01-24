Президент поручил провести инвентаризацию законодательства в социальной сфере

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства отметил, что несмотря на принятые меры, в социальной сфере до сих пор нет четкой позиции, и эту проблему нужно решать. В этой связи он поручил правительству провести инвентаризацию законодательства в социальной сфере.

«С 1 января введен новый формат адресной социальной помощи, недоработки были исправлены, основная цель – системная поддержка детей. Однако до сегодняшнего дня нет четкой позиции, мы идем по пути наименьшего сопротивления. Правительство должно провести инвентаризацию законодательства в соцсфере», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что социальное благополучие населения неразрывно связано и с жилищными вопросами. За два года – в 2018 и 2019 годах – темпы ввода жилья были «достаточно высокими», отметил Токаев, что позволило решить вопросы 25 тыс. семей. И «в обозримом будущем именно жилищное строительство должно стать приоритетным направлением в работе правительства».

«Мы планируем выделить большие средства на обеспечение жильем тех, кто сейчас стоит в очереди. Эту проблему мы, безусловно, решим», - пообещал президент.