Минздрав Казахстана запустил горячую линию по ситуации с коронавирусом

«При министерстве здравоохранения Республики Казахстан создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43, куда граждане могут позвонить и в круглосуточном режиме, узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания», - говорится в сообщении министерства, размещенном в воскресенье вечером на его странице в Facebook.

В ведомстве также просят граждан незамедлительно звонить в скорую помощь при появлении симптомов вируса: головной боли, насморка, боли в груди, пневмонии, лихорадки, повышенной температуры, ускоренного сердцебиения и учащенного дыхания.

В Казахстане к этому моменту не выявлено случаев заражения новым типом коронавируса. В мире им заразились уже более 2 тысяч человек, 56 из них умерли. Китай в воскресенье выразил опасение о том, что вирус может распространяться быстрее, а передаваться он может еще до появления у человека первых симптомов заражения.