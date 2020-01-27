Токаев призвал бизнесменов ОАЭ помочь Казахстану вывести туризм на международный уровень

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на круглом столе с участием представителей бизнес-кругов ОАЭ. Он рассказал об экономическом и инвестиционном потенциале Казахстана и призвал бизнесменов к сотрудничеству в различных сферах, сообщается на сайте Акорды.

Токаев подчеркнул, что страны добились значительных успехов практически по всем направлениям сотрудничества. С января по ноябрь 2019 года взаимный товарооборот увеличился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил $500 млн, объем прямых инвестиций из ОАЭ в Казахстан составил $2,1 млрд, а инвестиции из Казахстана в ОАЭ достигли $1 млрд. В целом в нашей стране, по словам Токаева, «успешно работают около 350 юридических лиц, филиалов и представительств из ОАЭ».

«У нас амбициозный план по реализации совместных инвестиционных проектов на сумму $11 млрд», - добавил он.

Глава государства убежден, что у Казахстана и Эмиратов есть огромный потенциал для расширения сотрудничества, а сегодняшние встречи открывают новые возможности и перспективы.

«В настоящее время мы ведем переговоры с инвестиционной компанией «Мубадала» о реализации проекта стоимостью $6,6 млрд по строительству нефтехимического комплекса по производству полипропилена в Атырауской области. Наш совместный проект может стать хорошим примером того, что экономика Казахстана уделяет большое внимание перерабатывающей промышленности и индустриальному развитию», - сказал Токаев.

Он также обратил внимание бизнесменов ОАЭ на большие перспективам в сельскохозяйственной кооперации, отметив, что Казахстан обладает земельными, технологическими, логистическими возможностями для поставок органической и экологически чистой сельскохозяйственной продукции на арабский рынок. Также большой интерес представляют совместные проекты по производству халяльной продукции, мяса и птицы, переработке масличных культур.

Говоря о сотрудничестве в сфере туризма, президент Казахстана отметил, что сегодня Объединенные Арабские Эмираты входят в топ-5 самых популярных направлений для казахстанских туристов, но наша страна тоже намерена привлекать туристов из Эмиратов. И в этом отношении рассчитывает на содействие арабского бизнеса.

«Мы рассматриваем туризм как одну из ключевых отраслей для создания рабочих мест и диверсификации экономики. С другой стороны, на протяжении многих лет ОАЭ являются признанным лидером и игроком на мировом туристическом рынке. Ваши компании накопили соответствующие знания, опыт и ресурсы. В этой связи мы хотели бы пригласить вас совместно развивать туристические направления в Казахстане и помочь нам вывести их на международный уровень», - сказал он.

Финансовая сфера также является важной областью сотрудничества между странами, считает глава государства. Международный финансовый центр «Астана» тесно взаимодействует с крупными банковскими и инвестиционными институтами Эмиратов, укрепляет свой потенциал в качестве хаба исламских финансовых услуг в Центральной Азии и на Евразийском пространстве. По словам Токаева, «МФЦА станет местом проведения IPO наших крупнейших государственных стратегических активов, таких как национальная нефтегазовая компания, железные дороги, телекоммуникационные компании и т.д.». Он пригласил к участию в программе приватизации такие корпорации и фонды благосостояния, как Abu-Dhabi Investment Authority и Mubadala.

Также, по мнению президента, разработанные инвестиционные предложения на сумму почти $40 млрд в горнодобывающей промышленности, металлургии, нефтехимии, сельском хозяйстве, логистике, туризме и других отраслях, могут стать хорошей базой для углубления двустороннего экономического сотрудничества.