Для эвакуации казахстанских студентов из Уханя планируется направить спецборт

Казахстан продолжает прорабатывать вопрос эвакуации казахстанских студентов из города Ухань Китайской Народной Республики, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. Как сообщил во вторник в ходе брифинга в правительстве первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев, МИД Казахстана направил соответствующую ноту в МИД КНР, и дипразрешение находится на стадии согласования.

«Вчера в МИД КНР состоялся брифинг для иностранных дипломатов, в ходе которого китайская сторона рассказала о ситуации, которая происходит на их территории. Конечно, они сказали, что все под контролем, что все соответствующие меры приняты. Просили по возможности, чтобы граждане оставались по месту проживания, чтобы уменьшить передвижение, но в то же время они сказали, что в случае настоятельных просьб от иностранных государств они готовы рассмотреть вопрос об эвакуации и выезде граждан этих стран», - сказал Нурышев.

В этой связи, сообщил он, МИД Казахстана направил ноту в КНР, и сейчас прорабатывается вопрос об эвакуации наших 98-ти студентов из города Ухань.

«Идет обзвон со студентами и, в зависимости от их количества, пожелавших (выехать – V), будем прорабатывать отправку спецборта. Получение дипразрешения находится на стадии согласования с Китаем», - подчеркнул первый замминистра.

Он также отметил, что для закрытия границы с КНР необходима рекомендация Всемирной организации здоровья.

«В случае закрытия границы мы не сможем полностью обеспечить вывоз наших граждан. В настоящее время, по нашим данным, на территории КНР находится 1300 граждан Казахстана, из них 635 туристов в провинции Хайнань, 204 – сотрудники, персонал посольства, генконсульства, компании, члены их семей, 445 граждан Казахстана, которые сейчас находятся непосредственно на территории Китая», - также проинформировал Нурышев.