В городе усилено патрулирование улиц
Полторы тысячи полицейских и военных контролируют жесткий карантин в Алматы
Фото Данияра Мусирова

Полторы тысячи полицейских и военнослужащих будут контролировать соблюдение ограничений в Алматы, сообщила в субботу пресс-служба департамента полиции города.

В Алматы с ужесточением карантина было усилено патрулирование улиц сотрудниками полиции и военнослужащими и Национальной гвардией. Также департаментом полиции было введено двухсменное автопатрулирование улиц.

«Пересмотрены и уплотнены маршруты пешего патрулирования и экипажей патрульной полиции. Актуализирован механизм несения службы. Задействованные сотрудники ориентированы на разъяснительную работу среди населения о соблюдении введенных ограничений. В случае злостного нарушения режима чрезвычайного положения и ограничительных мер, в отношении нарушителей будут применяться меры административного и уголовного воздействия, в зависимости от тяжести совершенного деяния. Данные меры, прежде всего, направлены на минимизацию рисков распространения короновирусной инфекции на территории города и во благо безопасности жизни и здоровья граждан», – пояснил начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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