В Италии число умерших от коронавируса превысило 10 тысяч

За сутки в Италии от коронавируса скончалось 889 человек, а общее число смертей от болезней, вызываемых вирусом, достигло 10 023, сообщает CNN.

За пять недель после начала вспышки коронавируса в Италии заболели почти 92,5 тысячи человек. Выздоровели к этому моменту 12,4 тыс.

Италия остается лидером по числу жертв вируса и самой пострадавшей страной в Европе.

Именно вспышка в Италии положила начало широкому распространению коронавируса по всей Европе. С начала марта она остается основным очагом болезни.

Число случаев коронавируса продолжает стремительно расти во всех европейских странах.

Всего в мире к этому моменту подтверждено более 642 тыс. случаев коронавируса, скончались 29,9 тыс. человек, выздоровели 139,5 тыс. В Казахстане подтверждено 228 случаев COVID-19, 1 человек скончался, 18 человек поправились.