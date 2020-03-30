В это время жителей просят не выходить на улицу
Дезинфекцию столицы будут проводить вечером и ночью
Фото Дулата Есназара

Тамара Вааль, Vласть

Жителей столицы просят не выходить на улицу после 20:00 часов, так как с этого времени и до шести утра в городе будет проводиться дезинфекция, сообщает в понедельник сайт акимата.

«С 20:00 до 06:00 часов в период с 30 марта до 6 апреля коммунальными службами будут проводиться дезинфекционные мероприятия по обработке улиц, дворов и общественных мест. В целях эффективности проведения данных мероприятий убедительно просим вас оставаться дома после 20:00 часов на период усиленного режима чрезвычайного положения», – цитирует сайт акимата сообщение оперативного штаба.

В столице зарегистрировано 167 случаев коронавируса – более половины всех случаев в Казахстане.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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