Дезинфекцию столицы будут проводить вечером и ночью

В это время жителей просят не выходить на улицу
Тамара Вааль, Vласть
Жителей столицы просят не выходить на улицу после 20:00 часов, так как с этого времени и до шести утра в городе будет проводиться дезинфекция, сообщает в понедельник сайт акимата.
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