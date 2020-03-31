17 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане

Из них в столице – 2 случая, в Алматы – 9 случаев, в Кызылординской области – 3 случая, в Атырауской области – 1 случай, в Актюбинской области – 1 случай, в Северо-Казахстанской области – 1 случай.

Таким образом, на данный момент в стране подтверждены 325 случаев коронавируса, из них в гстолице – 175 случаев, в Алматы – 82 случая, в Карагандинской области и Атырауской областях – по 13 случаев, в Акмолинской области – 10 случаев, в Алматинской области и Кызылординской областях – по 8 случаев, в Жамбылской области и Актюбинской областях – по 3 случая, в Шымкенте – 2 случая, в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях – по 2 случая, в Павлодарской, Мангистауской областях – по 1 случаю.

При этом из общего числа заболевших 1 человек скончался в Акмолинской области, 21 выздоровели, из них 14 – в столице и 7 – в Алматы.