Доступ к образовательным ресурсам для школьников и студентов будет бесплатным

Школьники и студенты смогут бесплатно посещать образовательные ресурсы во время дистанционного обучения, заявил на брифинге во вторник министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. Также в Казахстане открыли колл-центр, сотрудники которого будут оказывать техническую и методологическую поддержку.

«В целом, при участии профильного министерства, в образовательных целях доступ к интернет-ресурсам доступ будет бесплатным для всех школьников и студентов.Открыты колл-центры, через которые будет оказываться техническая и методологическая поддержка - 1450», - рассказал министр.

Аймагамбетов отметил, что, несмотря на весенние каникулы, педагоги проходят различные курсы, чтобы подготовиться к дистанционному обучению: «Что касается педагогов школ - они с 16 марта находятся дома и работают в дистанционном режиме. Кто-то говорит о том, что у них сейчас много времени - это не так. Очень большая работа педагогами проводится по перестройке к новому формату - они проходят много курсов, полностью переделывают свои презентации, поурочные планы, поэтому сейчас наши учителя как никогда загружены. Необходимо сказать, что в каждом городе мы открыли проектные офисы по дистанционному обучению - там специальные технические работники, специалисты, руководители, директора школ - вместе мы проводим подготовку к дистанционному обучению».