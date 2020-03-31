Фонд «Аяла» и «Шеврон» приобрели два новых аппарата ИВЛ для детской инфекционной больницы Алматы

Благотворительный фонд «АЯЛА» при финансовой поддержке компании «Шеврон» во вторник передал в детскую городскую клиническую инфекционную больницу Алматы два новых аппарата искусственной вентиляции легких. Аппараты Humming Vue японского производства стоили 71,8 млн. тенге и приобретены для борьбы с COVID-19 в Казахстане, говорится в совместном пресс-релизе организаций.

Переданное оборудование поможет врачам детской инфекционной больницы оказывать помощь еще быстрее и эффективнее, ведь в реанимационном отделении дорога каждая минута. «Сегодня крупный бизнес и правительство Казахстана объединяют усилия для того, чтобы остановить распространение нового коронавируса и помочь в выздоровлении заболевшим», - отметила Жанар Кошпанова, координатор по связям с общественностью компании «Шеврон».

Врачи больницы пройдут обучение и получат гарантированную техническую поддержку при использовании аппаратом. «Мы надеемся, что новые аппараты ИВЛ помогут в спасении детских жизней не только в период пандемии, но и в более спокойное время », - отметила Кошпанова.

Аппараты ИВЛ Humming Vue относятся к самому последнему поколению и дают возможность контроля давления на уровне 13 микрон, что существенно увеличивает клиническую эффективность респираторной терапии без риска нанесения баротравм детям. Они крайне просты в стерилизации и не требуют последующей обязательной калибровки, что значительно сокращает время их подготовки к следующему применению. Данные аппараты позволяют вентилировать легкие пациентов без необходимости разъединения и замены разных дыхательных контуров во время переключения режимов, все выполняется на одном контуре, что исключает увеличение риска тяжелой гипоксии, указывается в сообщении.

В 2019 году детская городская инфекционная больница приняла около 100 тысяч пациентов, из которых четверть была госпитализирована. В реанимационное отделение этой больницы в прошлом году поступило около 500 детей, из которых каждый пятый был подключен к аппарату ИВЛ. Примерно 60% пациентов реанимации поступили туда с диагнозами пневмония и дыхательная недостаточность 3 степени.

Президент фонда «АЯЛА» Айдан Саулейменов поблагодарила компанию «Шеврон» за скорость принятия решения о покупке аппаратов. «Особенно важно, что компания готова быстро протянуть руку помощи именно тогда, когда это нужнее всего. Уверена, что для большинства алматинских родителей передача жизненно важного для детей оборудования станет отличной новостью и поможет смотреть увереннее в завтрашний день», - сказала она.

Фонд «АЯЛА» 13 лет реализует проект «Вдохнём жизнь», за это время он оснастил 30 больниц и родильных домов Казахстана на общую сумму почти 390 млн. тенге.

«Шеврон» является ведущей частной нефтедобывающей компанией в Казахстане и владеет акциями в двух крупнейших месторождениях страны – Тенгиз и Карачаганак. Корпорация также является крупнейшим частным акционером Каспийского трубопроводного консорциума, а также успешно управляет деятельностью завода полиэтиленовых труб в Атырау. При поддержке «Шеврона» в Казахстане реализуются десятки различных социальных проектов.