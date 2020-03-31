Казахстан ратифицировал договоры с Бразилией о выдаче, передаче осужденных лиц и правовой помощи

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал три закона: «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о передаче осужденных лиц», «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о выдаче лиц» и «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о взаимной правовой помощи по уголовным делам», сообщает Акорда.

Как пояснял ранее заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов, «подписание таких договоров с Бразилией имеет важное значение». Договор о правовой помощи по уголовным делам предусматривает проведение следственных действий, необходимых для доказывания вины подозреваемых, обвиняемых, в рамках договора «О выдаче» регламентируются вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности и приведения приговора в суда в исполнение, а третий договор – о передаче осужденных лиц – позволит осужденным отбывать наказание у себя на родине.

«Сейчас в Бразилии по количеству осужденных Бразилия занимает 23 место, а мы – 99 место. Поэтому нашим гражданам, которые находятся под содержанием в тюрьмах Бразилии, им достаточно сложно. Сейчас от одного гражданина РК поступил запрос о передаче его к нам в Казахстан. Поэтому в соответствии с законом о международных договорах РК данные договора подлежат ратификации, так как напрямую затрагивают права и свободы человека и гражданина», - отмечал Ахметжанов.