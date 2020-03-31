Токаев поручил задействовать в борьбе с кризисом средства Госфонда социального страхования и Нацбанка

Средства Нацфонда нужно расходовать рационально, считает он
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и Национальному банку задействовать необходимые источники средств во время кризиса, включая средства госфонда социального страхования и Национального банка. Он также отметил, что средства Национального фонда «следует расходовать рационально».
Еще по теме:
- Самозанятые и работавшие неофициально тоже смогут получать соцвыплаты по потере дохода
- На 10% проиндексируют пенсии и пособия в Казахстане
- «Шеврон» приобрел два новых аппарата ИВЛ для детской инфекционной больницы Алматы
- Разрешено ли государствам ограничивать права человека во время чрезвычайного положения?
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые