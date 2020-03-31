Средства Нацфонда нужно расходовать рационально, считает он
Токаев поручил задействовать в борьбе с кризисом средства Госфонда социального страхования и Нацбанка
Фото Жанары Каримовой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и Национальному банку задействовать необходимые источники средств во время кризиса, включая средства госфонда социального страхования и Национального банка. Он также отметил, что средства Национального фонда «следует расходовать рационально».

«В целях оперативного и точечного доведения средств до реальной экономики не стоит исключать возможность и прямого финансирования через государственные институты развития: «Байтерек», «Аграрная кредитная корпорация» и другие», - сказал он.

Данный механизм, по его словам, должен быть нацелен на помощь средним быстрорастущим компаниям с экспортной нацеленностью: «Эти компании могут выступить нашими «локомотивами» и в посткризисный период».

Президент отметил важность обеспечения целевого и эффективного расходования выделяемых средств, соблюдения принципов открытости и прозрачности при оказании поддержки гражданам и бизнесу. Он возложил эти задачи на Счетный комитет.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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