Токаев поручил задействовать в борьбе с кризисом средства Госфонда социального страхования и Нацбанка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и Национальному банку задействовать необходимые источники средств во время кризиса, включая средства госфонда социального страхования и Национального банка. Он также отметил, что средства Национального фонда «следует расходовать рационально».

«В целях оперативного и точечного доведения средств до реальной экономики не стоит исключать возможность и прямого финансирования через государственные институты развития: «Байтерек», «Аграрная кредитная корпорация» и другие», - сказал он.

Данный механизм, по его словам, должен быть нацелен на помощь средним быстрорастущим компаниям с экспортной нацеленностью: «Эти компании могут выступить нашими «локомотивами» и в посткризисный период».

Президент отметил важность обеспечения целевого и эффективного расходования выделяемых средств, соблюдения принципов открытости и прозрачности при оказании поддержки гражданам и бизнесу. Он возложил эти задачи на Счетный комитет.