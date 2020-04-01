Жизнь не останавливается, несмотря на борьбу с коронавирусом, отметил он
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Озвученный президентом план действий рассчитан и на посткризисный период – Нигматулин
ФОТО Радмира Фахрутдинова

Тамара Вааль, Vласть

Антикризисные меры в экономической и социальной сферах, которые озвучил президент Касым-Жомарт Токаев, свидетельствуют о полном контроле над нынешней ситуацией и говорят о понимании перспектив посткризисного развития Казахстана, заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса спикер палаты Нурлан Нигматулин.

«Все мы должны понимать, что несмотря на борьбу с коронавирусом, жизнь не останавливается», - подчеркнул Нигматулин.

Он напомнил, что есть другие актуальные вопросы, поэтому президент отметил крайнюю важность проведения весенне-полевых работ, обеспечения граждан рабочими местами и другие шаги в реализации тех программ, которые уже работают.

«В целом антикризисные меры в экономике и социальной сфере свидетельствуют не только о полном контроле над происходящим, но и понимании перспектив посткризисного развития. Депутатский корпус окажет всю необходимую поддержку на законодательном уровне для обеспечения эффективности антикризисных мер», - заверил спикер.

Он напомнил, что накануне глава государства обнародовал дальнейшие шаги по поддержке граждан и бизнеса в условия чрезвычайного положения.

«Очевидно, что это заявление главы государства – конкретный план действий, который позволяет контролировать не только нынешнюю ситуацию, но и рассчитан на посткризисный период», - уверен Нигматулин.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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