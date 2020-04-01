Озвученный президентом план действий рассчитан и на посткризисный период – Нигматулин

Жизнь не останавливается, несмотря на борьбу с коронавирусом, отметил он
Тамара Вааль, Vласть
Антикризисные меры в экономической и социальной сферах, которые озвучил президент Касым-Жомарт Токаев, свидетельствуют о полном контроле над нынешней ситуацией и говорят о понимании перспектив посткризисного развития Казахстана, заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса спикер палаты Нурлан Нигматулин.
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