Число зараженных коронавирусом в Испании превысило 100 тысяч

Испания стала третьей страной в мире, в которой число заболевших коронавирусом превысило 100 тысяч. По сообщению Минздрава страны, за сутки в стране зарегистрировано 6 213 новых случая заражения, а общее число случае составило 102 136.

Это третий показатель в мире после США (188 592 случая) и Италии (105 792 случая). При этом число заболевших в Испании уже несколько дней опережает Италию и все остальные европейские страны.

В королевстве от последствий коронавируса скончалось к этому моменту 9 053 человек - это второй показатель после Италии (12 428 умерших).

Излечилось от коронавируса в Испании 22 647 человек.

Первый случай коронавируса в Испании был зарегистрирован 31 января, однако вспышка в стране началась после резкого роста числа заболевших в Италии. В настоящее время в Испании фактически введен карантин, выход граждан из домов запрещен без острой неоходимости.