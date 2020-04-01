Более 20 млрд тенге выделит фонд ОСМС на обслуживание граждан без медстраховки

Более 20 миллиардов тенге выделит из внутренних резервов фонд социального медстрахования для покрытия страховки 2,5 миллионов граждан. Эта мера необходима из-за переноса внедрения сроков ОСМС с 1 апреля на 1 июля, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель правления фонда Айбатыр Жумагулов.

«С 1 апреля система обязательного социального медицинского страхования должна была вступить полноценно. Но, учитывая чрезвычайное положение и поручение президента о переносе с 1 апреля на 1 июля, вне зависимости от социального статуса и статуса страхования каждый гражданин будет считаться застрахованным», - рассказал Жумагулов, заверив, что это дает право каждому гражданину получать медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС.

Данная мера поддержки коснется более 2,5 миллионов человек, однако глава фонда не исключает, что «в рамках следующего квартала это количество может увеличиться».

«Несмотря на это, каждый гражданин будет иметь право получать данные услуги. Для этого фондом дополнительно планируется финансировать более 20 млрд. тенге из внутренних резервов», - проинформировал Жумагулов.