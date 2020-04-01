Порядка 23,5 млрд тенге выделили из резерва правительства на борьбу с коронавирусом в Казахстане

На борьбу с коронавирусной инфекцией в Казахстане из резерва правительства выделено около 23,5 млрд тенге тремя траншами, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

«На борьбу с коронавирусом деньги из правительственного резерва выделялись трижды. Первый транш от 29 января был выделен 1 млрд 609 млн тенге, 21 февраля на борьбу с коронавирусом дополнительно было выделено 428 млн 227 тыс. тенге. Третий раз средства из резерва были выделены правительством 25 марта – сумма 21 млрд 430 млн 635 тыс. тенге», - рассказал Абаев.

Он заверил, что эти средства были направлены на приобретение лекарственных средств, медицинских изделий и лабораторного оборудования – масок, перчаток, защитных костюмов и тест-систем.

«Также это расходы на эвакуацию граждан национальным координационным центром экстренной медицины, экипировку сотрудников гражданской службы, закуп средств дезинфекции и другие. Отдельно были внесены заявки на уточнение бюджета с целью выплаты надбавок медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом», - уточнил министр.