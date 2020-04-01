Порядка 23,5 млрд тенге выделили из резерва правительства на борьбу с коронавирусом в Казахстане

Эти средства выделялись тремя траншами
Тамара Вааль, Vласть
На борьбу с коронавирусной инфекцией в Казахстане из резерва правительства выделено около 23,5 млрд тенге тремя траншами, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
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