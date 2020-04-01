Она будет доведена до 10% в годовом выражении
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Индексация пенсий и соцпособий в Казахстане будет проведена в апреле
Фото Жанары Каримовой

В апреле будет проведена индексация пенсионных выплат и государственных социальных пособий, сообщил на брифинге министр труда и соцзащиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов.

«Индексация пенсионных выплат и государственных социальных пособий будет проведена с апреля месяца. Индексация пенсий и пособий будет на 10% в годовом выражении, то есть на 2020 год пенсии и пособия, по сравнению с 2019 годом, должны вырасти на 10%. То есть будет учитываться та индексация, которая была в начале года, и будет доводиться до 10% в годовом выражении», - пояснил он.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил новые антикризисные меры и поручил правительству проиндексировать пенсии, пособия и адресную социальную помощь на 10%. По его словам, это означает увеличение доходов соответствующих категорий казахстанцев на общую сумму более 200 млрд тенге.

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