Индексация пенсий и соцпособий в Казахстане будет проведена в апреле

Она будет доведена до 10% в годовом выражении
В апреле будет проведена индексация пенсионных выплат и государственных социальных пособий, сообщил на брифинге министр труда и соцзащиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов.
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