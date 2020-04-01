Сельской молодежи, работавшей в карантинных городах, дадут работу в регионах – Нурымбетов

Сельской молодежи, ранее работавшей в городах, ныне закрытых на карантин, в рамках дорожной карты занятости предоставят работу в регионах. Там будут развернуты рекрутские пункты, приглашать молодежь на работу планируется через центры занятости. Об этом рассказал на брифинге в среду министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

«Сегодня мы разработали дорожную карту занятости, на которую выделяется 1 трлн тенге, будет реализовано более 7 тыс. проектов с созданием более 240 тыс рабочих мест», - сообщил министр.

Он отметил, что это коснется сельских молодых людей, которые работали в Алматы, столице и Шымкенте, но теперь не могут попасть в эти города из-за карантина, и по этой причине остаются без доходов. Отвечая на вопросы журналистов, позднее министр также пояснил, что эта мера коснется всех регионов.

«По его (Касым-Жомарта Токаева – V) поручению, если наша молодежь, которая сегодня находится вокруг этих городов и не может попасть в город Алматы, Шымкент или Нур-Султан, если они возвратятся в свои регионы и примут участие в проектах дорожной карты занятости, то им в первый день, когда они приступят на работу, будут выплачены подъемные в сумме 85 тыс. тенге. Это не зарплата, это подъемные в самом начале. После этого, работая каждый месяц, он будет получать свою зарплату. По дорожной карте занятости зарплата не может быть ниже 85 тыс. тенге. Для этого акимы регионов будут формировать рекрутские пункты и приглашать вас на работу через центры занятости», - пояснил Нурымбетов.

По его словам, сферы, в которых молодым людям будет предложена работа, включают: строительство объектов, капитальный ремонт, восстановление социальной инфраструктуры, инфраструктуры ЖКХ, а также транспортной инфраструктуры, проекты в социальной сфере, в образовании, в здравоохранении, культуре, спорте, туризме, проекты, где предусмотрено благоустройство населенных пунктов .

Отвечая на вопросы журналистов, министр также отметил, что в карантинных городах трудоустройство также будет предлагаться, несмотря на сложности.

«В карантинных городах, конечно, сегодня трудоустроиться сложно, потому что многие компании не работают, но, тем не менее, мы все равно будем предлагать работу. Такие вакансии есть, где можно работать удаленно, только за март месяц нашли удаленную работу 12 тыс. человек, и в том числе в карантинных городах – 2331 человек», - сообщил Нурымбетов.