Село Абдихалык и микрорайон в городе Жетысай Туркестанской области закрыли на карантин

Село Абдихалык и микрорайон в городе Жетысай Туркестанской области, где выявлены инфицированные коронавирусом, закрыли на карантин. Об этом в своем обращении к жителям региона объявил аким области Умирзак Шукеев. В обращении также говорится об усилении в области мер безопасности в связи с распространением вируса.

«Уважаемые жители региона! К сожалению, эпидемия коронавируса, которая распространилась по всему миру, не обошла стороной и нашу область. На сегодняшний день количество людей, инфицированных вирусом COVID-19 в регионе, достигло 5. В настоящее время состояние заболевших стабильное, все они находятся под наблюдением врачей, проводится соответствующее лечение», - говорится в обращении, которое опубликовал «Казинформ».

Шукеев сообщил, что эпидемиологи проведут противоэпидемические мероприятия для дезинфекции, определения местонахождения и изоляции граждан, которые контактировали с заболевшими.

«Населенный пункт Абдихалык и микрорайон в городе Жетысай, где обнаружили инфицированных, закрыты на карантин. В Жетысайский район будет направлена мобильная группа, в состав которой войдут специалисты сферы дезинфекции, здравоохранения и социальной защиты. В качестве дополнительной помощи мы отправим необходимое медицинское оборудование и спецтранспорт. Кроме того, из других районов области в Жетысай направлено 6 бригад из числа специалистов-инфекционистов и реаниматологов. Также в район прибудет главный инфекционист области. Инфекционные и провизорные, обсервационные госпитали полностью готовы к приему пациентов», - сообщил глава региона.

Он поручил акиму района совместно с департаментом полиции, комитетом национальной безопасности, департаментами здравоохранения, по чрезвычайным ситуациям, областной прокуратурой «немедленно установить блокпосты на границах населенных пунктов, где объявлен карантин». Также в районе проведут масштабную дезинфекцию очагов инфекции и общественных мест.

«Отмечу, темп распространения эпидемии очень высок. При этом призываю жителей области с пониманием относиться к мерам, принятым в связи с чрезвычайной ситуацией, а также неукоснительно соблюдать выполнять инструкции врачей», - призвал Шукеев.

В целях предотвращения распространения вируса на территории области все должны носить медицинские маски, при этом запрещается находиться без масок в магазинах и общественных местах. Также гражданам запрещается покидать свои дома, проводить семейные торжества и религиозные обряды. В магазинах и на объектах строительства поручено установить санитайзеры.

«Призываю не распространять сведения, не соответствующие действительности, и не поддаваться на провокации. Достоверная информация о текущей ситуации размещается на официальных интернет-ресурсах уполномоченных государственных органов. Прошу сохранять спокойствие и здравый смысл, руководствоваться исключительно официальными сообщениями от государственных органов. Мы строго контролируем ситуацию», - призвал Шукеев.