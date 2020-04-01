Великобритания сообщила о рекордном дневном приросте новых случаев коронавируса и смертей от него

В Великобритании за сутки зарегистрировано 4 324 новых случая коронавируса и 589 смертей от последствий вируса - рекордные для страны значения, сообщает ВВС.

За предыдущие сутки сообщалось о 3 тыс. новых случаев и 381 умершем.

В целом с начала эпидемии в Великобритании было зарегистрировано 29 474 случая коронавируса и 2 352 смертельных случая от последствий заболевания. Выздоровели пока только 135 человек.

Великобритания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса европейских стран. Больше случаев только во Франции (52,1 тыс. заболевших и 3 523 умерших), Германии (74,5 тыс. заболевших и 821 умерший), Испании (102,1 тыс. заболевших и 9 053 умерших) и Италии (105,8 тыс. заболевших и 12 428 тыс. умерших).

В целом в мире к этому моменту подтверждено 885,5 тыс. случаев коронавируса, 44 215 человек скончались, 185,2 тыс. полностью выздоровели.

В Казахстане подтверждено 380 случаев коронавируса.