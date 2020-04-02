440 тенге за доллар и $20 за баррель – правительство определило новые параметры республиканского бюджета

Правительство Казахстана пересмотрело прогноз социально-экономического развития страны и уточнило параметры бюджета на 2020 год. Как сообщил в четверг в ходе заседания правительства министр национальной экономики Руслан Даленов, цена на нефть прогнозируется на уровне $20 за баррель, курс – 440 тенге за доллар, а коридор инфляции увеличен с 4-6% до 9-11%.

«Основными факторами уточнения прогноза (социально-экономического развития – V) являются нестабильная внешнеэкономическая ситуация, наметившаяся глобальная рецессия и замедление деловой активности на фоне защитных мер по нераспространению коронавируса», - сказал Даленов представляя уточнение прогноза макроэкономических показателей и бюджетных параметров на 2020 год, а также проект «О внесении изменения в закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда на 2020-2022 годы».

Он напомнил, что с начала года цены на нефть снизились на 65,7%, на металлы в среднем на 15,6%, мировые биржевые индексы в среднем снизились на 20,9%. По состоянию на 1 апреля текущего года котировки нефти снизились до $22 за баррель.

«С учетом этого средняя цена нефти за апрель-декабрь 2020 года определена на уровне $20 за баррель. Расчетный курс доллара взят на уровне 440 тенге за доллар и годовая инфляция в интервале 9-11%», - сообщил министр Нацэкономики.