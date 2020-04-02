40,5 млрд тенге на поддержку медиков заложили в республиканском бюджете

На поддержку граждан и экономики в условиях чрезвычайного положения в проекте уточненного республиканского бюджета на 2020 год, который одобрил в четверг в ходе заседания правительства кабинет министров, предусмотрены дополнительные расходы по трем направлениям, сообщил первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов. В частности, на поддержку медиков будет выделено 40,5 млрд тенге.

«Учитывая текущую ситуацию по распространению коронавирусной инфекции, главой государства поручено осуществить доплаты медицинским и другим работникам, задействованным в проведении карантинных мероприятий. На данные цели предусмотрено 40,5 млрд тенге», - сообщил Смаилов.

На мероприятия, связанные с изменением макроэкономических показателей, будет направлено 315,6 млрд тенге, за счет которых с 1 апреля будет осуществлена индексация социальных выплат и покрытие расходов, связанных с изменением курса иностранной валюты. Еще 293,3 млрд тенге, по словам главы Минфина, предлагается направить на поддержку граждан и экономики, в том числе на реализацию отдельных поручений главы государства.

«В рамках данных средств планируется реализация ряда мер и проектов, направленных на стимулирование производства, с одновременным улучшением качества жизни и увеличением доходов и спроса», - объяснил он.

Кроме того, на реализацию «Дорожной карты занятости» из бюджета будет направлен 1 трлн тенге.

«Будут реализованы инфраструктурные проекты и создано 250 тыс. рабочих мест.

На реализацию «Дорожной карты бизнеса» планируется направить дополнительно 84,5 млрд тенге», - сообщил министр.

В частности, отметил он, предусмотрено усиление мер по поддержке предпринимательства через субсидирование и гарантирование по кредитам предпринимателей, что позволит создать порядка 16 тыс. рабочих мест и обеспечить поступление налогов более чем на 250 млрд тенге. Также предусмотрены 30,8 млрд тенге на предоставление продуктово-бытовых наборов для отдельных категорий граждан. Данной мерой будут охвачены более 2 млн человек.

«В рамках уточнения предусмотрены дополнительные расходы в сумме 50 млрд тенге на реализацию программы «Енбек». В результате будет продолжено развитие массового предпринимательства, создание эффективной модели трудового посредничества и навыков, включая поддержку социально уязвимых групп населения», - заверил Смаилов.