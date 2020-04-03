Цены на нефть возобновили рост на фоне готовности ОПЕК организовать видеоконференцию в понедельник

На 14:15 по времени столицы июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются у отметки $31,5 за баррель, показывая рост в 4,5% с начала торгов. Цены устремилась вверх после того, как члены картеля ОПЕК + запланировали срочное заседание на следующей неделе из-за исторического удешевления сырья, нанесшего ущерб энергетическому сектору, сообщает Bloomberg.

По словам делегатов, в понедельник коалиция должна провести видеоконференцию, хотя неясным остаётся то, кто примет в ней участие. Президент США Дональд Трамп заявил, что ведушие производители нефти, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорятся о снижении добычи на 10 млн. баррелей в сутки.

В начале торгов тем не менее, фьючерсы торговались в отрицательной зоне на фоне растущих сомнений по поводу заявления Трампа о скором разрешении ценового конфликта между крупнейшими добывающими странами. Вопреки восстановлению цен, аналитики Citigroup и Goldman Sachs Group утверждают, что любая ограничительная сделка будет недостаточной и запоздалой, поскольку мир сокращает спрос в попытках остановить распространение коронавируса. Рынок, в свою очередь, не теряет надежды и интерпретирует предстоящую встречу ОПЕК как шаг к соглашению, которое может помочь остановить падение цен.

«Даже если существует соглашение о сокращении 10 млн. баррелей в день, основные показатели показывают нарушение спроса и наращивание запасов», - заметил Джон Дрисколл, главный стратег JTD Energy Services Pte в Сингапуре.