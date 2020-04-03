Запуск планируется 4 апреля
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Сайт психологической помощи населению запустят в Казахстане
Фото Данияра Мусирова

Для оказания психологической помощи и поддержки населению Республиканским научно-практическим центром психического здоровья при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) создан сайт covid-19.mentalcenter.kz, который планируется запустить 4 апреля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«На данном сайте можно будет получить ответы на интересующие вопросы, а также онлайн-консультацию психолога или психотерапевта, предварительно оставив заявку. Заявителю придет СМС со ссылкой, пройдя по которой можно будет выйти на связь со специалистом в оговоренное время», - поясняется в информации.

В проекте задействованы свыше 50 специалистов, работающих в системах здравоохранения, образования, государственного, негосударственного секторов со всех регионов страны. В Минздраве подчеркивают, что «в нем обобщен лучший международный опыт психологической помощи в период распространения коронавирусной инфекции с адаптацией к местным условиям, в том числе UNICEF, WHO, рабочей группы межведомственного комитета по психическому здоровью и психосоциальной поддержке в условиях ЧС».

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