Сайт психологической помощи населению запустят в Казахстане

«На данном сайте можно будет получить ответы на интересующие вопросы, а также онлайн-консультацию психолога или психотерапевта, предварительно оставив заявку. Заявителю придет СМС со ссылкой, пройдя по которой можно будет выйти на связь со специалистом в оговоренное время», - поясняется в информации.

В проекте задействованы свыше 50 специалистов, работающих в системах здравоохранения, образования, государственного, негосударственного секторов со всех регионов страны. В Минздраве подчеркивают, что «в нем обобщен лучший международный опыт психологической помощи в период распространения коронавирусной инфекции с адаптацией к местным условиям, в том числе UNICEF, WHO, рабочей группы межведомственного комитета по психическому здоровью и психосоциальной поддержке в условиях ЧС».