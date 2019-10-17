Дети с 16 лет смогут получать психологическую помощь без присутствия родителей

Министерство здравоохранения намерено снизить возрастной ценз с 18 до 16 лет для получения психологической помощи без присутствия родителей. Такая норма заложена в проекте новой редакции кодекса «О здоровье нации и системе здравоохранения». Кроме того, снижена планка для получения консультаций по болезням, передаваемым половым путем. Как объяснил в четверг в ходе презентации документа в мажилисе глава ведомства Елжан Биртанов, это важно, чтобы, в том числе, сократить количество суицидов среди молодежи.

«Норма, касающаяся прав наших граждан на медпомощь бурно обсуждалась. И мы по всем медуслугам, в том числе, медицинским абортам оставили, что в 18 лет совершеннолетний человек сам может принимать решения по абортам. Но все остальные – это консультации специалистов, психиатров, мы спустили до 16 лет, чтобы ребенок, подросток мог самостоятельно принимать решение, получать консультации медработников», - сообщил Биртанов.

По его словам, данные показывают, что очень часто молодые люди из-за раннего вступления в половые отношения, заражаются болезнями, передаваемыми половым путем. Но из-за возрастного ценза, не могут самостоятельно получить консультацию специалиста, в результате чего «совершают какие-то поступки, самолечение и так далее, вплоть до суицидальных попыток».

«Даже если у человека есть какие-то проблемы психологические, он не может прийти к психологу или психиатру без родителей. Поэтому в отношении каких-то базовых медуслуг, мы эту планку спустили до 16 лет», - подчеркнул министр.

Вместе с тем, заверил он, по «сложным вопросам» возрастная планка сохранится. К таковым он отнес и аборты – их самостоятельно можно делать только с 18 лет.