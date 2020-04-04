Более 351 тыс. человек обратились за соцвыплатой в связи с потерей доходов

Более 351 тыс. казахстанцев обратились за социальной выплатой в связи с потерей доходов во время действий режима чрезвычайного положения, сообщила пресс-служба Минтруда.

«По состоянию на 9 часов утра 4 апреля от казахстанцев принято 351 777 заявлений на назначение социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования в связи с потерей доходов в период чрезвычайного положения (далее - ЧП). Из них через портал eGov подано 292 281, через сайт 42500.enbek.kz - 59 496», - говорится в сообщении.

Накануне ведомство сообщало, что в пятницу к 18 часам приняло около 210 тыс. заявлений. Таким образом, за ночь за соцвыплатой обратилось более 140 тыс. казахстанцев.

Минтруда уверяет, что ресурсы, на которых можно подать заявления на соцвыплату «работают в штатном режиме». «Одновременно на них может обрабатываться до 65 тыс. обращений граждан, из них на eGov - 35 тыс., на сайте 42500.enbek.kz – 30 тыс.», - указывается в сообщении.

Выплаты из госфонда уже назначены 68 614 гражданам, в том числе в проактивном формате, сообщило Минтруда.

Социальная выплата из госфонда социального страхования в связи с потерей дохода в период ЧП назначается работникам субъектов среднего, малого и микробизнеса, индивидуальным предпринимателям, лицам, занимающиеся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор), плательщикам ЕСП, лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, работникам субъектов крупного бизнеса в населенных пунктах, где введен карантин.

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