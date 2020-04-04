Испания планирует продлить режим повышенной готовности

Правительство Испании решило продлить действие режима повышенной готовности в стране для сдерживания коронавируса, заявил в субботу в телеобращении глава кабмина Педро Санчес, передает ТАСС .

"Нам нужно больше времени, - уточнил он. - Следуя рекомендациям экспертов, <...> Совет министров в следующий вторник снова попросит разрешения Конгресса продлить режим повышенной готовности до 00:00 часов 25 апреля".

"Эти три недели, которые мы провели в изоляции, принесли свои плоды, - добавил премьер. - Они послужили для сдерживания лавины [заболевших] в наших больницах и для того, чтобы мы увидели рост вылечившихся". "Оставить позади пик [распространения коронавируса в стране] было первой целью. И мы близки к достижению этого", - подчеркнул Санчес.

Испания - одна из наиболее пострадавших от распространения коронавируса стран мира. Эпидемия в ней началась после вспышки в Италии - именно оттуда пришла первая волна зараженных.

К этому моменту в Испании почти 125 тысяч заболевших (второе место в мире после США) и 11,7 тыс. погибших от коронавируса (второе место в мире после Италии). Излечились в королевстве свыше 34 тысяч человек.