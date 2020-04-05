Тараз закрывают на карантин с 7 апреля

С полуночи 7 апреля Тараз также закрывается на карантин, соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач города, сообщает в воскресенье пресс-служба акимата Жамбылской области.

«Постановлением главного государственного санитарного врача города Тараз на территории областного центра вводится режим карантина с 00:00 часов 7 апреля 2020 года», - говорится в сообщении.

В частности, запрещается въезд и выезд всех автотранспортных средств и граждан из и на территорию города за исключением: медработников и специалистов санитарно-эпидемиологической службы, аварийно-спасательных служб, органов правопорядка; автотранспортных средств, перевозящих продовольственные товары, медицинские изделия и препараты, товары первой необходимости; лиц и автотранспортных средств, имеющих разрешение, выданное оперативным штабом города Тараз, и лиц, въезжающих и выезжающих для возвращения к месту жительства, и лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям.

По информации пресс-службы, общественный транспорт будет работать с 7:00 до 20:00.

Также запрещается свободное передвижение людей и личного транспорта по территории города, за исключением случаев: передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы; приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий; обращения за медпомощью; посещения госучреждений для получения государственной и социальной помощи; в случаях непредвиденных ЧС и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека.

При этом запрещается нахождение и передвижение лиц группами более трех человек, за исключением членов семьи, а также несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

«Передвижение физических лиц, в т.ч. управление транспортными средствами осуществлять только при использовании средств индивидуальной защиты. Приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров, рынков, всех объектов торговли непродовольственными товарами, автосалонов, салонов продаж автозапчастей, цветочных павильонов, за исключением продуктовых супермаркетов, продовольственных магазинов, аптек, ветеринарных аптек, пунктов торговли товарами первой необходимости, торговли автозапчастями для сельскохозяйственной техники, кормов для сельхозживотных. Приостанавливается деятельность точек оказания всех видов услуг, в т.ч. химчисток, прачечных, фотоателье, фотосалонов, оптик, агентств по недвижимости, автомоек, саун, бань, фитнес-клубов, массажных кабинетов, деятельность нетрадиционной медицины, тренажерных залов, спортивных комплексов, бассейнов, салонов красоты, спа-центров, ногтевых студий, барбершопов, компьютерных клубов, детских игровых площадок в помещениях, контактных зоопарков, ледовых катков, выставок и прочих подобных объектов сферы услуг, а также станций технического обслуживания, за исключением отдельно стоящих боксов (не более двух) для шиномонтажа, отделений банков и ломбардов, отделений АО «Казпочта», гостиниц», - перечисляется в постановлении.

Кроме того, приостанавливается деятельность детских дошкольных учреждений и образовательных, подготовительных и развивающих центров вне зависимости от формы собственности, запрещается доступ к местам массового скопления населения, в том числе к паркам, скверам, набережным, площадям, детским игровым площадкам и иным местам отдыха горожан. А ресторанам, барам, кафе, столовым и другим объектам общественного питания разрешается работать по принципу «доставки до клиентов» с 10:00 до 22:00 часов.