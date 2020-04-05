Актобе закроют на карантин

«На сегодня по Актобе зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции, - цитирует газета главного санитарного врача области Нурсулу Беркимбаеву. - 7 из них это завозные случаи, 4 это те, кто был в близком контакте с больными. Профилактические меры проводятся в полном объеме, но так как распространение идет уже среди контактных лиц, было принято решение о введении карантина в городе Актобе. Главная задача карантина – прервать цепочку распространения коронавирусной инфекции».

Газета сообщает, что во время карантина будут проводиться широкомасштабные работы по обработке площадей и территорий в городе и относящихся к нему населенных пунктов. Общественный транспорт будет ездить по графику в утреннее время (7:00 до 9:00), в обеденное (с 12:00 до 14:00) и в вечернее время (18:00 - 21:00).

«Рекомендуем людям старше 65 лет не выходить на улицу без крайней надобности. Конечно, на период карантина разрешается выходить за продуктами питания, за лекарствами, за получением лечения, банковских и почтовых услуг», - также сказала Беркимбаева, добавив, что полная информация по правилам карантина в городе будет указана в постановлении.