В нью-йоркском зоопарке коронавирусом заразилась тигрица

В зоопарке Бронкса (Нью-Йорк) коронавирусной инфекцией COVID-19 заразилась четырехлетняя малайская тигрица по кличке Надиа – ее тест оказался положительным, сообщает РБК со ссылкой на Общество по охране дикой природы (WCS). Результаты теста подтвердили также в Национальной ветеринарной службе министерства сельского хозяйства США.

Это первый известный в мире случай заражения тигра и первый случай заражения животного в Соединенных Штатах. Но, как отмечает сотрудника министерства Джейн Руни, «в настоящее время нет никаких доказательств того, что животные могут распространять вирус среди людей или что они могут быть источником инфекции в Соединенных Штатах». В WCS подчеркивают: в настоящий момент каких-либо доказательств заражения человека коронавирусом от животных, в том числе домашних, в США представлено не было.

В зоопарке полагают, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал. Сам сотрудник либо не знал, что инфицирован, либо у него болезнь проходила бессимптомно.

Между тем заболевание подозревают еще у нескольких животных – еще одной тигрицы, двух амурских тигров и трех африканских львов. У них начался сухой кашель и снизился аппетит, но в целом животные чувствуют себя хорошо. В WCS сообщили, что анализы взяты также у снежных барсов, гепардов, дымчатого леопарда, амурского леопарда, пумы и сервала. Ни у кого из них признаков инфекции не нашли.

В зоопарке предприняли необходимые меры профилактики для персонала, а животные находятся под наблюдением ветеринаров. Неизвестно, как именно COVID-19 будет развиваться у крупных представителей семейства кошачьих, но в зоопарке надеются, что животные поправятся.

Все зоопарки Нью-Йорка закрыты для посетителей с 16 марта.

