Цена на нефть марки Brеnt упала более чем на 8%

В ходе торгов на интерконтинентальной бирже в Лондоне цена июньского фьючерса нефти марки Brent упала ниже $31 за баррель, а затем поднялась до $31,4. По состоянию на 4:30 алматинского времени стоимость барреля Brent составила $31,48, до этого она упала до $30. Стоимость майского фьючерса WTI упала на 9%, до $26 за баррель.

Как отмечает Reuters, цены на нефть в понедельник снизились после того, как саудовско-российские переговоры по сокращению добычи были отложены. Это вызвало обеспокоенность по поводу избыточного предложения, в то время как акции подскочили, поскольку инвесторы были воодушевлены замедлением смертей от коронавируса и новых случаев.