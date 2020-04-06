В Алматы с 7 апреля будут недействительны все бумажные справки для передвижения

С 7 апреля отменяются все бумажные пропуски и справки для передвижения в Алматы, сообщает пресс-служба акимата. Здесь отмечают, что оперативным штабом по обеспечению режима чрезвычайного положения сформирована электронная база данных предприятий, продолжающих работу во время карантина.

«В базу вошли медицинские работники, сотрудники провоохранительных органов, коммунальных служб и госорганов, обеспечивающих жизнедеятельность города, представители СМИ, а также службы такси и доставки. Заявки от организаций принимались до 2 апреля. Руководители выдавали сотрудникам справки, которые были действительны до 6 апреля», - сообщили в акимате.

Здесь отмечают, что «участились случаи, когда горожане предъявляют бумажные пропуски разного формата».

«Оперативный штаб официально заявляет, что никакие бумажные пропуски и специальные разрешения не выдаются. Действует лишь электронная база. На сегодня всем предпринимателям, отправившим заявку на получение разрешения, высланы ответы на электронную почту с разрешением или мотивированным отказом», - указывается в сообщении.

В акимате также отметили, что «в связи с большим процентом ошибок при заполнении данных, наличием либо отсутствием в базе отдельных сотрудников и автомобилей» уточнять информацию необходимо в колл-центре департамента полиции Алматы по телефону 254-4007 либо через e-mail: business_stab@almatydc.kz. При этом уточняется, что ДП может только проверить, есть ли данные (ФИО, транспорт) в реестре, но не вносить в него корректировки.