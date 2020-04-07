Заразившийся коронавирусом премьер-министр Великобритании помещен в реанимацию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером в понедельник был помещен в реанимацию лондонского госпиталя Сент-Томас после того, как его состояние ухудшилось из-за коронавируса, сообщает Русская служба ВВС . Напомним, что он был госпитализирован в воскресенье с продолжающимися симптомами COVID-19, включая повышенную температуру.

«Сегодня во второй половине дня состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету его лечащих врачей он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии госпиталя», - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Пресс-секретарь премьера сообщил, что по просьбе самого Джонсона замещать его на премьерском посту будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

Би-би-си сообщает, что Джонсон в сознании, а перевод в реанимацию – это мера предосторожности на случай, если ему потребуется подключение к аппарату искусственного дыхания.

Ранее представитель Даунинг-стрит говорил, что Борис Джонсон помещен в больницу на плановое обследование – 10 дней назад у него был обнаружен коронавирус, и болезнь пока не отступает.