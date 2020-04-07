Казахстан подтвердил участие в министерской встрече ОПЕК+

Казахстан подтвердил свое участие в министерской видеоконференции ОПЕК+, которая пройдет в четверг, сообщила пресс-служба Минэнерго.

«Казахстан всегда был приверженцем конструктивного диалога, выполняя принятые на себя обязательства в рамках Соглашения ОПЕК+. Мы надеемся на достижение положительных результатов по итогам предстоящих переговоров», - говорится в распространенном сообщении.

«Наблюдаемый дисбаланс на мировом нефтяном рынке говорит о том, что усилий только лишь стран ОПЕК+ не будет достаточно, и ситуация требует активного участия всех участников рынка», - верят в Минэнерго Казахстана.

На министерской встрече ОПЕК+ участники надеются достичь соглашения о значительном сокращении добычи нефти, что может помочь поднять цены.

Стоимость нефти начала сокращаться в начале года на фоне эпидемии коронавируса, ее стремительно падение произошло после выхода России из сделки ОПЕК+ о регулируемом сокращении добычи. Нефть в 2020 году теряла больше половины стоимости.

В эти минуты июньские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на лондонской бирже ICE около $34.