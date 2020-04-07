В Кызылординской области выявлено еще 12 случаев коронавируса

Вечером во вторник в Кызылординской области подтверждено еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Минздрава.

Регион снова вышел на третье место по числу заболевших в стране - общее число случаев COVID-19 в Кызылординской области выросло до 67.

По данным оперативного штаба, все новые заболевшие - контактные с ранее зараженными коронавирусом. 11 случаев выявлено в Шиели, 1 - в Аральском районе.

В целом в Казахстане зарегистрировано к этому моменту 697 случаев коронавируса, 6 человек скончалось, 51 выздоровел.

В течение вторника в стране выявлено 35 новых заболевших - это самый низкий показатель дневного прироста за последние две недели.

Большинство новых заболевших в этот день - в Кызылординской области (16 случаев), Карагандинской области (7 случаев) и Жамбылской области (5 случаев). Всего во вторник новые заболевшие выявлены в 7 регионах страны, включая столицу и Шымкент.