Они смогут претендовать на выплаты и жилье
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Мажилис расширил категории ветеранов войны и закрепил льготы для них
фото voxpopuli

Тамара Вааль, Vласть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил проект закона «О ветеранах», которым расширяется список категорий участников военных действий.

В частности, проект закона предусматривает выделение в самостоятельную категорию ветеранов боевых действий на территории других государств с отнесением к ним военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территории Афганистана, а также военнослужащих, выполнявших международные обязательства Республики Казахстан по поддержанию мира и безопасности. Таким образом, в список предлагается отнести лиц, которые принимали участие в усилении охраны внешней границы СНГ на Таджикско-Афганском участке, урегулировании конфликтов в Чехословакии, межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе и участников миротворческой операции в Ираке.

Кроме того, мажилис во втором чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», которым закрепляется обеспечение предоставления ветеранам боевых действий на территории других государств, а также ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны мер социальной поддержки.

Более подробно о новых законопроектах Vласть писала ранее:

Новые категории ветеранов войны одобрил мажилис в первом чтении

Еще один законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения», который также депутаты одобрили во втором чтении, регулирует вопросы предоставления налоговых льгот для ветеранов боевых действий на территории других государств.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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