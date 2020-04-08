Мажилис расширил категории ветеранов войны и закрепил льготы для них

В частности, проект закона предусматривает выделение в самостоятельную категорию ветеранов боевых действий на территории других государств с отнесением к ним военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территории Афганистана, а также военнослужащих, выполнявших международные обязательства Республики Казахстан по поддержанию мира и безопасности. Таким образом, в список предлагается отнести лиц, которые принимали участие в усилении охраны внешней границы СНГ на Таджикско-Афганском участке, урегулировании конфликтов в Чехословакии, межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе и участников миротворческой операции в Ираке.

Кроме того, мажилис во втором чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», которым закрепляется обеспечение предоставления ветеранам боевых действий на территории других государств, а также ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны мер социальной поддержки.

Более подробно о новых законопроектах Vласть писала ранее:

Новые категории ветеранов войны одобрил мажилис в первом чтении

Еще один законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения», который также депутаты одобрили во втором чтении, регулирует вопросы предоставления налоговых льгот для ветеранов боевых действий на территории других государств.