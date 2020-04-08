Токаев подписал указ об уточненном бюджете на 2020 год

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об уточненном республиканском бюджете на 2020 год, сообщила Акорда.

Обновленные параметры бюджета были представлены правительством на прошлой неделе. Их не обсуждали с парламентом из-за действия режима чрезвычайного положения.

Представляя на прошлой неделе уточненный бюджет, министр национальной экономики Руслан Даленов сообщал, что «доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2020 году оцениваются в объеме 6 414,1 млрд тенге, что на 1,7 трлн тенге меньше [ранее] утвержденного плана».

«Основными факторами уточнения прогноза (социально-экономического развития – V) являются нестабильная внешнеэкономическая ситуация, наметившаяся глобальная рецессия и замедление деловой активности на фоне защитных мер по нераспространению коронавируса», - рассказывал Даленов.

Он напомнил, что с начала года цены на нефть снизились на 65,7%, на металлы в среднем на 15,6%, мировые биржевые индексы в среднем снизились на 20,9%. По состоянию на 1 апреля текущего года котировки нефти снижались до $22 за баррель.

«С учетом этого средняя цена нефти за апрель-декабрь 2020 года определена на уровне $20 за баррель. Расчетный курс доллара взят на уровне 440 тенге за доллар и годовая инфляция в интервале 9-11%», - сообщал министр нацэкономики.

«Для покрытия ожидаемых недопоступлений по доходам бюджета и финансирования антикризисного пакета мер предлагается увеличить в 2020 году размер гарантированного трансферта из Национального фонда на 2 070 млрд тенге до 4 770 млрд тенге», - говорил Даленов.

Расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 14 270,7 млрд тенге с увеличением на 1 356,4 млрд тенге относительно утвержденного объема. Дефицит планируется на уровне 3,5% к ВВП с увеличением на 840,7 млрд тенге. Уровень ненефтяного дефицита составит 10,8% к ВВП.

При этом Казахстан для финансирования дефицита бюджета Казахстан планирует занять на внешних рынках до $3 млрд.