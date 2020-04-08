Берни Сандерс покидает президентскую гонку в США

Сенатор Берни Сандерс объявил о своем выходе из президентской гонки. Заявление об этом он сделал в среду в ходе видеоконференции со своими сотрудниками, передает CNN.

Таким образом, бывший вице-президент Джо Байден остается единственным кандидатом от Демократической партии и после ее съезда в августе станет соперников действующего президента, республиканца Дональда Трампа.

78-летний Берни Сандерс, участвовавший в борьбе за выдвижение от демократов и на выборах в 2016 году, в ходе нынешней президентской кампании продолжительное время был лидером опросом среди избирателей-демократов. Он также одержал победы на праймериз в нескольких штатах, однако затем, в конце февраля и начале марта его рейтинги начали снижаться. Этому способствовал и выход из гонки многих других кандидатов-демократов и тот факт, что практически все они поддержали кандидатуру его соперника - Джо Байдена.

Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября.

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