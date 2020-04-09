Сроки рассмотрения соцвыплаты могут быть увеличены из-за большого числа дублирующих заявлений

Несмотря на то, что срок рассмотрения заявки граждан на социальную выплату 42 500 тенге составляет три дня, в Минтруда и социальной защиты населения сообщили, что фактическое время рассмотрения может быть больше. Как объяснили в четверг в ведомстве, многие поданные заявки дублируют друг друга, соответственно, в государственном фонде социального страхвания тратят больше времени на обработку данных.

«Изначально срок проверки данных и рассмотрения заявлений был установлен в течение 7 рабочих дней. В целях ускорения процесса назначения выплаты срок рассмотрения заявлений был сокращен до 3 рабочих дней. При этом необходимо отметить, что многие граждане подают обращения повторно. Так, по состоянию на 23 часа 8 апреля из 3,1 млн обращений подано 1,3 млн дублирующих заявлений», - сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения, отметив, что по этой причине возможна задержка сроков рассмотрения заявлений.

В ведомстве подчеркнули, что все обращения проходят тщательную проверку в различных информационных базах по нескольким параметрам, в числе которых сверка ФИО, ИИН, номера банковского счета, данных по трудовой деятельности и так далее.

«При проверке данных уже выявлены факты, когда на выплату 42 500 тенге подали люди, которым она не положена, в том числе работающие граждане, когда заявители указывают неправильные или чужие банковские счета, либо счета в банках, которые уже не работают. Кроме того, выявлены факты, когда подаются заявления за покойных или за лиц, проживающих за границей. Также обращения отправляют граждане, которые никогда не участвовали в системе социального страхования и не делали никаких отчислений. Подобных фактов выявлено более 405 тысяч», - рассказали в пресс-службе.

В этой связи в Минтруда признают, что срок рассмотрения заявлений может увеличиться и просят граждан «не переживать в случае, если по истечение 3 рабочих дней они не получили уведомление о назначении выплаты».

«По каждому обращению после проверки данных информация о принятом решении будет доведена до заявителя. После назначения выплаты заявителю приходит SMS-уведомление. В дальнейшем данные заявителя направляются из ГФСС в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», которая передает их в банки второго уровня для осуществления выплаты», - объяснили в Минтруда.

Социальная выплата из госфонда социального страхования в связи с потерей дохода в период ЧП назначается работникам субъектов среднего, малого и микробизнеса, индивидуальным предпринимателям, лицам, занимающиеся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор), плательщикам ЕСП, лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, работникам субъектов крупного бизнеса в населенных пунктах, где введен карантин.

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