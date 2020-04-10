ОПЕК и Россия договорились сократить добычу нефти на 10 млн. баррелей в день

Страны ОПЕК и Россия пришли к соглашению снизить добычу нефти на 10 млн. баррелей в день, сообщает The Wall Street Journal. Эта сделка продолжительностью в два месяца станет крупнейшим организованным сокращением добычи за последние десятилетия. Однако, как сообщает Reuters, участники рынка сомневаются, что ей удастся компенсировать наблюдающееся 30%-е перепроизводство сырья.

При этом министр нефти Ирана заявил, что ограничение производства на 10 млн. баррелей в сутки касается только мая и июня 2020 года. С июля до конца 2020 года сокращение составит 8 млн. баррелей в сутки, а с января 2021 – 6 млн.

Ранее стороны обсуждали сокращение добычи в 15-20 млн. баррелей в сутки, что составляет 15-20% от ежедневно производимых в мире объёмов. Оно могло бы стать самым большим ограничением, когда-либо согласованным ОПЕК, но Россия настояла, что она сократит добычу, только если США присоединятся к соглашению.

Америка, в свою очередь, не заявляла, что намерена требовать сокращения производства углеводородов. Вместо этого руководство страны отметило, что рыночные силы уже заставляют производителей отступать, поскольку их добыча к следующему году может упасть почти на 2 млн. баррелей в сутки. Еще одним свидетельством сжатия рынка стали еженедельные цифры по количеству буровых установок, которые на этой недели снизились на 58 до 504 – самого низкого уровня с декабря 2016 года.

Другие крупные производители, такие как Канада и Бразилия, уже высказались в поддержку сокращений, хотя в настоящее время эти страны сокращают производство из-за рыночных сил. В эту минуту ведутся переговоры только с Мексикой, которой предлагают сократить добычу на 400 тыс. баррелей в день.

«До тех пор пока жесткие меры по социальному дистанцированию/отключению экономики не будут значительно смягчены в Северной Америке, Европе и некоторых частях Азии, любые сокращения поставок ОПЕК+ в лучшем случае помогут лишь наверстать упущенное [за период пандемии]», - заявил Reuters старший энергетический аналитик Wells Fargo Роджер Рид.

После заседания участников ОПЕК + в пятницу ожидается встреча министров энергетики стран «большой двадцатки».

На 02:30 по времени столицы июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $31,97 за баррель, показывая 2,7% снижение после резкого 10% роста с начала торгов.

Почти двукратный обвал цен на углеводороды - до $31 за баррель - произошёл в начале марта, когда Россия и Саудовская Аравия разорвали предыдущую сделку по ограничению добычи сырья. Участники ОПЕК и другие страны-экспортёры придерживались её с 2016 года, в результате чего им удавалось сдерживать ежедневные объёмы производства на 1,8-2,1 млн. баррелей. Однако спад экономической активности на фоне начинающейся пандемии коронавируса спровоцировал конфликт между крупнейшими производителями, желающими нарастить свою долю рынка и потеснить конкурентов. Произошедшее снижение цен оказалось сильнейшим однодневным падением со времён начала войны в Персидском заливе 1991 года. Последнее же столкновение между ведущими игроками рынка наблюдалось в 1998 году, когда баррель Brent достигал отметки в $9,55.