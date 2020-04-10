Столичные медики, которые пожаловались на условия работы, проявили слабость, считает глава горздрава

Сейчас они находятся на 14-дневном карантине
Тамара Вааль, Vласть
Медики столичного противотуберкулезного диспансера, которые публично пожаловались на условия работы, проявили слабость. А сейчас они находятся на 14-дневном «отдыхе», после которого вернутся на работу, заявила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова.
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