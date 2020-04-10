Столичные медики, которые пожаловались на условия работы, проявили слабость, считает глава горздрава

Медики столичного противотуберкулезного диспансера, которые публично пожаловались на условия работы, проявили слабость. А сейчас они находятся на 14-дневном «отдыхе», после которого вернутся на работу, заявила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова.

«Такой факт имел место, наши коллеги – это средние медицинские работники нашего инфекционного стационара проявили такую слабость, была такая ситуация», - сказала Кисикова, отвечая на вопрос о том, будут ли уволены врачи, которые пожаловались на условия работы.

Она сообщила, что сейчас они находятся в карантине, «то есть на отдыхе – две недели», заверив, что после этого они приступят к своим функциональным обязанностям.

«У нас в плане с ними расставаться нет, в них очень много вложено», - заявила Кисикова.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что медики не получили обещанную президентом надбавку к заработной плате. Кроме того, они рассказали об отсутствии элементарных условий для отдыха, нехватке спецодежды и плохом питании.