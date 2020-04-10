Мексика и США договорились разделить обязательства по сокращению добычи нефти, пишут «Ведомости» . Как заявил президент Мексики Андреса Мануэля Лопес Обрадора, США готовы дополнительно сократить суточную добычу на 250 тыс. баррелей, Мексика при этом сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки.

На переговорах стран ОПЕК+ Мексике предлагали снизить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки до 1,68 млн баррелей, однако страна не согласилась. Все попытки убедить министра энергетики этой страны Росио Нале Гарсия не увенчались успехом, и она покинула видеоконференцию. Позже она заявила, что Мексика готова сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки в течение следующих двух месяцев.

«С 1,781 млн баррелей добычи, о которых мы сообщили в марте 2020 года, мы снизимся до 1,681 млн баррелей в сутки», - написала Нале в Twitter.

Остальные страны ОПЕК+ договорились совместно сократить суточную добычу нефти на 10 млн баррелей вплоть до 30 июня, с 1 июля – до 8 баррелей, а с 1 января 2021 года и до апреля 2022 года – до 6 баррелей. При этом различные участники сделки по-разному сократят добычу: Россия и Саудовская Аравия – на 2,5 млн баррелей каждая, Ирак – на 1,06 млн баррелей, ОАЭ – на 0,72 млн баррелей.