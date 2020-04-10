Мексика и США договорились разделить обязательства по
сокращению добычи нефти, пишут «Ведомости». Как заявил президент Мексики
Андреса Мануэля Лопес Обрадора, США готовы дополнительно сократить суточную
добычу на 250 тыс. баррелей, Мексика при этом сократит добычу на 100 тыс.
баррелей в сутки.
На переговорах стран ОПЕК+ Мексике предлагали снизить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки до 1,68 млн баррелей, однако страна не согласилась. Все попытки убедить министра энергетики этой страны Росио Нале Гарсия не увенчались успехом, и она покинула видеоконференцию. Позже она заявила, что Мексика готова сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки в течение следующих двух месяцев.
«С 1,781 млн баррелей добычи, о которых мы сообщили в марте 2020 года, мы снизимся до 1,681 млн баррелей в сутки», - написала Нале в Twitter.
Остальные страны ОПЕК+ договорились совместно сократить суточную добычу нефти на 10 млн баррелей вплоть до 30 июня, с 1 июля – до 8 баррелей, а с 1 января 2021 года и до апреля 2022 года – до 6 баррелей. При этом различные участники сделки по-разному сократят добычу: Россия и Саудовская Аравия – на 2,5 млн баррелей каждая, Ирак – на 1,06 млн баррелей, ОАЭ – на 0,72 млн баррелей.