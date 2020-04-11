Число случаев коронавируса в Казахстане выросло до 865

В субботу вечером в Казахстане подтверждено еще шесть случаев коронавируса: два в Шымкенте, по одному - в Алматинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областях, сообщил Минздрав.

В Алматинской области заболевшая - 29-летняя жительница города Есик, уточнила пресс-служба акима региона. О том, контактировала ли она с ранее заболевшими не сообщается.

В Западно-Казахстанской области коронавирус подтвержден у 37-летнего жителя региона, работающего вахтовым методом в Саратовской области России. При переходе границы на санитарно-карантинном пункте пропуска "эпидемиологами при проведении анкетирования и дистанционной термометрии у гражданина отмечался кашель, насморк, повышения температуры тела не было", говорится в сообщении оперативного штаба. Мужчина была изолирован, а позднее его анализ подтвердил наличие COVID-19.

В Карагандинской области коронавирус подтвердился у одного из контактных с ранее заболевшим, который находился на карантине.

В Туркестанской области коронавирус выявлен у 25-летнего жителя Арыси, который работает в Актау и вернулся оттуда домой 31 марта, сообщил оперативный штаб.

Всего за субботу к этому часу зарегистрировано 53 новых заболевших. Больше всего - в Алматы (14 заболевших, 12 из них - медики), по 11 случаев - в Атырауской и Кызылординской областях, 5 случаев в Павлодарской области. Всего случаи COVID-19 в субботу выявлены в 10-ти регионах Казахстана.

В целом с начала эпидемии в стране официально подтверждено 865 случаев коронавируса, 10 человек скончались, 81 человек выздоровел.

Случаи коронавируса зарегистрированы во всех регионах Казахстана. Из них в столице – 231 случай, в Алматы – 137 случаев, в Кызылординской области – 116 случаев, в Карагандинской области - 63, в Акмолинской области – 61 случай, в Атырауской области – 59 случаев, в Жамбылской области – 46, в Туркестанской области – 36, в Шымкент – 35, в Северо-Казахстанской области – 25, в Актюбинской и Алматинской областях – по 11 случаев, в Мангистауской и Павлодарской областях – по 9 случаев, в Западно-Казахстанской - 7, в Восточно-Казахстанской - 6 случаев, в Костанайской области – 3.