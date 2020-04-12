99 пациентов с коронавирусом выздоровели в Казахстане

В Казахстане до 99 выросло число выздоровевших пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава.

В воскресенье, по ее данным, из больниц выписано еще 13 человек.

Больше всего поправившихся в Алматы - 49 человек, в столице из больниц выписаны 37 пациентов, выздоровевшие есть еще в девяти регионах страны.

С начала эпидемии в Казахстане было зарегистрировано 911 случаев COVID-19, 10 человек скончалось.

В соответствии с отечественным лечебным протоколом, в Казахстане в больницу помещаются все пациенты с подтвержденным диагнозом "коронавирус", а на карантин - все контактировавшие с ними.

Таким образом, к этому моменту лечение в больницах по всей стране продолжают 802 зараженных коронавирусом. По данным Национально центра общественного здравоохранения, на карантин помещены 1 962 человека, на домашнем карантине находятся 11 232 человека.