​Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 10 500 человек.​

Это больше половины всех заражёных, поступивших в больницы страны
Число погибших от коронавируса в Великобритании превысило 10 500 человек - это больше половины всех госпитализированных пациентов и четвёртый результат по смертности в Европе. Только за один день в стране скончалось 737 человек, сообщает The Guardian.
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