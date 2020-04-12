​Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 10 500 человек.​

Число погибших от коронавируса в Великобритании превысило 10 500 человек - это больше половины всех госпитализированных пациентов и четвёртый результат по смертности в Европе. Только за один день в стране скончалось 737 человек, сообщает The Guardian.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, огласивший эти данные, назвал сегодняшний день «мрачным и очень сложным». Он отметил, что каждый погибший - это невосполнимая потеря для страны. На вопрос о предположениях относительно того, что страна может показать самую высокую смертность в Европе министр ответил, что «будущее этого вируса неизвестно».

Хэнкок поблагодарил людей за выполнение мер предосторожности, но подчеркнул, что относиться к пандемии более расслабленно ещё слишком рано. И пока люди остаются дома государство, по его словам, активизирует свои усилия - сегодня в стране доступно 150 коек для интенсивной терапии и более 9,775 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.